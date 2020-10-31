雙航母同時執行任務　專家：已具備初始戰力

遼寧艦（上）和山東艦（下）同時進行訓練。

國防部早前證實，解放軍航母遼寧艦及山東艦已分別完成海上軍事訓練，官方亦隨即發布兩艦的演練情況。至周五（30日），內地官媒發布最新受訪片段，有專家認為山東艦已通過訓練，加快推進戰力形成；當兩艘航母有了全面的戰鬥能力，將成為當之無愧的雙航母編隊。

據官媒報道，評論員曹衞東指出，戰力可分為「初始」及「全面」兩種，而山東艦目前有十多架艦載機，正是軍方的初始戰力：但隨着飛行員熟習、克服不同的環境，出海執行軍事任務，山東艦的戰力將會進一步向「全面」加快推進。

軍事專家李杰表示，海上軍事訓練並不只代表完成試驗，同時亦證明了完成一部分的訓練。山東艦目前已開始進入初步形成作戰能力的階段，加上遼寧艦逐步提升全面戰力，解放軍現時至少已有兩艘「具備初步作戰能力的基础」的航母，下一步就是提升全面戰鬥能力。屆時兩艘航母執行海上作戰任務時，「就是當之無愧的雙航母編隊」。

李杰認為，山東艦在入列不到一年的時間就形成初步戰力，並在海上實彈演練，意味雙航母編隊已不再是一個概念，「而是名副其實」。他又表示，官方公布訓練影片是對世界的一種展示，意味該艦已掌握基本本領，可外出闖世界，但還需要在不斷的實踐訓練中繼續磨礪。

另針對官方公布的影片中，可見殲15以艦載機活躍。李杰認為，殲15是航母戰力最主要的構成部分，以編隊形式出現時，能將空中、水面、水下力量組合起來面對敵人；好比戰力先鋒，除子自身實力強大，編隊中的其他成員各具特長，有助發揮集體優勢。

此外，有網民目睹中國首艘自主研製的075型兩棲攻擊艦，出現在海南三亞，有消息指該艦或即將服役；但亦有網民猜測只是試航、在基地熟悉環境。目前官方未有任何公布。

國防部新聞發言人譚克非在上月的例行記者會曾表示，遼寧艦和山東艦已分別完成例行訓練和海上試驗。上述活動的目的是檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，提升履行使命任務的能力。