網民百度搜索英文單詞　竟出現淫穢圖片

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。有網民周四（29日）向傳媒反映，指在百度網頁搜索英文單詞時，竟出現數張衣着暴露的女子圖片。百度公司相關負責人周五（30日）回應，公司已對前述圖片進行下線處理，接下來將進一步加大不良信息的整治力度。

該名網民表示，周四用百度搜索英文單詞「chow」時，頁面出現不堪入目的淫穢圖片，當中圖片中的女子衣着暴露、不堪入目，惟搜索結果未知與英文單詞有何連繫。翌日，內媒再搜索相同單詞時，搜索結果頁面顯示的內容包括該單詞的翻譯和相關圖片等，不再出現前述圖片。

百度公司相關負責人周五回應，在圖片搜索方面，百度會採用色情低俗處理策略掃描、識別並清除問題圖片。對於高風險，如偏淫穢的用戶搜索詞，亦會經過過濾，僅展示正規安全的圖片內容，如接到有關反饋，會第一時間處理。但對於上述出現衣着暴露女子圖片的原因，該負責人沒有直接答覆。

百度屢因被揭傳播色情內容，2018年曾被全國掃黃打非辦公室要求加強監管和審核。惟去年2月，廣州有網民反映，在百度搜索部分小學名字時，進入百度百科頁面點擊參考文獻中的「廣州上學網」，卻意外進入色情網站。同年2月至2019年7月，有不法分子透過「百度網盤」，傳播及販賣色情影片，至今年9月遭法院判罰，再度揭露百度監管不力的問題。