5歲童誤吞過百顆磁珠　經手術逐一取出

貴州省一名5歲男童小昊陽日前在家中看電視時，誤將過百顆玩具磁珠吞服，當送到醫院時，醫生表示要緊急動手術，最終逐一將磁珠取出。

家住貴州畢節市赫章縣的吳先生，早前從網上給小昊陽購買了玩具磁具，曾叮囑只能玩、不能吃。一日，吳先生如常出外擺攤檔，回家後卻得知小吴陽把磁珠吞吃。小吴陽稱當時與12的姊姊正在看電視，不知不覺把磁珠放進嘴裏。之後小昊陽表示磁珠卡在喉嚨，姊姊給他喝水把磁珠吞進肚裏。

吳先生於是帶小昊陽到縣醫院，醫生稱磁珠可以隨糞便排出體外，吳先生於是回家。但數天後，小昊陽一直沒有排出磁珠。到事發後第6天，吳先生再帶兒子到畢節市人民醫院，當時醫生表示要替小昊陽取出磁珠。

小昊陽周三（28日）被送進貴州醫科大學附屬醫院消化內鏡中心時，醫生通過胃鏡發現他胃內堆滿五顏六色的磁珠。為了避免開刀造成更大創傷，醫生透過微創手術，花近4小時將磁珠逐一取出，經點算共有123顆，而每顆磁珠直徑約5毫米。手術後，小昊陽情況穩定，正在兒童深切治療病房接受觀察。

醫院消化內鏡中心副主任醫生陳萬偉表示，磁珠互相吸附在一起難以排出體外，一旦進入腸道，磁珠會吸附在腸道壁，時間久了會引起腸道穿破。