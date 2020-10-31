大選透視：美兩黨挑戰大陸統獨底線　台海局勢一觸即發

美國大選臨近之時，華府不足一周內閃電批准4項對台軍售案，總值逾42億美元（約328億港元），刺激美國軍工企業需求，或有助承諾重振國內製造業的總統特朗普選情。惟美台軍事交流頻頻，卻被中國大陸視為「以武拒統」，解放軍軍機不但飛越海峽中線，更頻頻進入台灣西南空域，台海局勢如箭在弦。

特朗普於2016年當選總統後，即與台灣的蔡英文總統通電話，為日後進一步提升關係埋下伏線。他在任4年以來已9次對台售武，出售武器包括F16V戰機、MK48重型魚雷、M1A2T主戰坦克、高機動多管火箭系統、陸軍戰術導彈系統及岸射魚叉反艦導彈等，超出只向台灣提供防禦武器的範圍，企圖把有不沉沒航空母艦之稱的台灣「刺蝟化」，刺激北京的神經。

除了軍事層面外，華府亦有意提升美台外交層級。雖然美台已斷交41年，但特朗普在前年簽署《台灣旅行法》，容許美台官員互訪。特朗普於3月26日簽署《台北法案》（Taipei Act），法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求機會進一步增強與台灣的經貿關係。美國䘙生及公共服務部部長阿扎、國務次卿克拉奇更分別於8月、9月訪台，一時間美台復交之說甚囂塵上。倘特朗普成功連任，籠罩在台海上空的戰爭陰霾將久久未散。

民主黨總統候選人拜登於年初，在蔡英文成功連任之際公開祝賀對方，並期望美國與台灣能在未來加強相互合作亦在去年公開支持修訂《台灣關係法》，加強對台灣的援助。他亦不止一次表明支持對台售武，以維護區域安全。

美國參眾兩院在台灣問題上已取得共識，美台關係仍有望獲得提升。有分析指，不論是民主黨抑或共和黨勝選，在短期內都不會改變對台政策；而台灣問題正正是北京統獨問題的底線，華府與北京勢必有一輪較量。

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