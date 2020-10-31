新冠肺炎：內地增33宗確診　新疆6人本土感染

國家衞健委周六（31日）通報稱，截至當日凌晨，內地新增33宗確診，其中27宗為境外輸入，6宗為新疆本土感染，無新增死亡病例。目前累計85,973宗確診，其中4,634人死亡。防疫部門近日從厄瓜多爾進口的冷凍鯧魚內包裝發現病毒，中國海關總署周六發布公告，暫停接受涉事公司的進口申報1周。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為上海8宗，天津5宗，四川4宗，浙江和廣東各3宗，河北、內蒙古、湖南、雲南各1宗；另新增38名無症狀感染者。目前仍有355名患者需留院治療，其中9人為重症病例。

新疆衞健委周六通報稱，新增的6名確診病例均為早前無症狀感染者轉為確診，另新增15名無症狀感染者，均為疏附縣第2輪核酸檢測篩查檢出，正接受隔離醫學觀察。目前新疆共有51名患者需留院治療，其中6人為重症患者，無症狀感染者161人，均為喀什地區疏附縣上報。

北京防疫領導小組周五（30日）召開會議，強調要進一步完善全國口岸冷鏈食品清關進京措施，加強監管，利用冷鏈食品追溯平台追查來源，督促相關企業落實主體責任，確保全部產品都可追查源頭，做好街市、冷凍倉庫等場所的環境和人員核酸檢測等。