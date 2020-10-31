台男勒斃馬來西亞女大學生遭羈押　死者父母怒斥殺人償命

台灣台南市一名24歲的馬來西亞籍鍾姓女大學生周三（28日）失蹤後，慘遭一名梁姓疑兇猥褻、勒斃，棄屍山邊，梁男被法院裁定羈押但不禁見。鍾女家人得悉女兒死訊後，情緒激動，其母周五（30日）表示，希望見梁男，很想知女兒死前的情況。鍾女父親則怒斥梁男是「垃圾」，要對方「一命賠一命」。

鍾母表示，要見梁男一面，想知道他到底對女兒做了甚麼事、是否虐待女兒等，「希望凶嫌被判絞刑，那麼就可以讓他知道被勒死的感覺是多麼難受」。鍾母續稱，永遠沒辦法原諒對方，「我女兒好好的一個人就這樣沒了。她是我唯一的女兒」。

台媒周六（31日）報道稱，鍾女在家中是大姊，分別有兩名22歲和17歲的弟弟，父親是一間建築公司的董事，亦是馬來西亞砂撈越州詩巫的客家公會前主席，在當地有很高的社會地位。鍾母表示，女兒明年畢業，家人已經計劃好若沒有疫情就要到台灣參加畢業典禮。

鍾女家人不滿長榮大學得悉女兒失蹤後，未有通知家長，而是自行報警，直到周四（29日）下午才通知家長，「為甚麼學校這麼遲才通知我？」鍾女父母均表示，到台灣處理女兒的後事後，不會再到台灣，「這是一個傷心地」。