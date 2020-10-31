大選透視：特朗普連任續強硬抗華　拜登不挑戰兩岸統獨底線

全球關注下周二（11月3日）舉行的美國大選，如何改變世界格局。特朗普政府「疏中親台」，令兩岸局勢升溫，東網記者訪問多名台灣學者對大選後美中及美台關係走向的分析，他們認為特朗普連任將繼續鷹派對華政策，甚至力度更大，把台灣變成角力棋子。若是民主黨的拜登當選，相信他會延續抗華立場，但短期內不會挑戰兩岸獨統底線，屆時兩岸局勢有望緩和。

文化大學國家發展與中國大陸研究所龐建國教授指出，若總統特朗普連任，將延續反華力量，甚至擴大對台售武，勢更難扭轉美中緊繃情勢。若拜登當選，美中關係將轉趨緩和。台北海洋大學通識教育中心副教授吳建忠則認為，拜登對中國來說是短多長空，但有可能被各國圍堵。特朗普則對華而言是短空長多，中方亦會將找到應對方案。

吳指出，短期之內拜登不會去踩兩岸的底線，其防華意識會逐漸抬頭，也會拉攏盟友繼續抗華，中方在科技戰方面可能也討不到便宜。特朗普則會繼續「單幹到底」，台灣被其視為盟友，未來國際性的合作也會愈來愈多。

中華泛藍協會理事長鄭龍水博士表示，根據特朗普過去4年對台灣的作為，他是商人且採取單邊主義，對於兩岸將延續以往的搏奕策略，台灣屆時會繼續被當成棋子，且特朗普抗華會愈來愈徹底及利落，利用台灣作為與其他國家交易的籌碼。

若是拜登當選，亦會維持抗華的政策，但不會過度挑釁中共，為了維持國際秩序，他將會強化「一中原則」，堅守中美三個聯合公報的底限，屆時美國將扮演兩岸和平的監督者及管理者角色，未來兩岸的衝突將會減少。

駐台灣記者宋江誠報道

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