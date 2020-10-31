內地博士生遭境外組織策反　供核電站機密囚9個月

周日（11月1日）是內地實行《反間諜法》實施6周年，內媒周六（10月31日）曝光一宗間諜案細節。河南省平頂山市博士、高級工程師劉欣（化名），收到境外組織的兼職電郵後，向對方收集電力、核電廠等秘密資料情報，去年在交易前被捕。劉欣因犯境外刺探、非法提供情報罪被判囚9個月，罰款2萬元（人民幣，下同，約2.31萬港元）。

40歲男子劉欣曾學習機械、航空領域，畢業後在平頂山市某企業工作，掌握企業部分屬於保密範圍的資料，月入上萬元。為尋找更高薪的兼職機會，劉欣於2018年10月在網上招聘平台投遞履歷表，詎料被境外組織人員看中。該組織要求劉男提供其所讀專業的資料，又承諾可支付高薪報酬。

劉欣工作後，為多間雜誌社審核關於電力、機械工程等方面的稿件，境外組織向劉欣發送加密郵件，要求他提供雜誌社的最新文章，又曾向其詢問雄安新區的建設情況和整體規劃等。劉欣亦曾向對方提供某核電廠的建設規劃、運行情況和可承受武力攻擊程度等資料，雙方往來逾20封郵件。

劉欣表示，平日工作都會接觸到核電廠等相關資訊，但並不全面，就準備以6萬元（約6.95萬港元）賣給對方。境外組織隨即答應，強調只要訊息準確，他們可給予劉欣高報酬。雙方交易前一日，當地國家安全機關接獲兩人的往來訊息，隨即將劉欣逮捕，並檢獲涉案電腦和手機等工具。劉欣被捕後表示，起初只是為了兼職，沒有意識到對方身份。

經當局鑑定，劉欣提供的資料都屬於情報範疇，不能對外公開，更不能向境外傳送。當局表示，涉案人員法律意識和國家安全意識淡薄，防範和保密意識不足，加上金錢利益誘惑，抱有僥倖心理，才會出現上述情況。