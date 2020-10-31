天貓雙11首階段活動明展開　內媒料首2天逾1億人收貨

每年11月11日「雙11購物節」都是「剁手黨」引頸以待的日子，惟受新冠肺炎疫情等負面因素影響，中國經濟增長放緩，外界關注今年雙11能否再創紀錄。最早引領風潮的阿里巴巴集團早前宣布今年「雙棍節」將變成「雙節棍」，分兩階段進行，預售活動已開始，首階段將在周日（11月1日）凌晨零時正式展開，內媒預料首2天即有1億人通過速遞收到貨品。

據報道，阿里巴巴早前宣布今年「天貓雙11全球狂歡夜」改變為「天貓雙11全球狂歡季」，分為兩階段銷售，把「戰線」拉長，其中首階段預售已在上周三（10月21日）凌晨零時開始，開始後首小時內，參與人數已同比上升超過一倍，預銷額更超過去年預售首日的全日成交額；首階段活動將於周日至周二（11月3日）正式展開，顧客支付尾款後即可取貨。至於第二階段活動，則維持在11月11日24小時舉行。

內地電商平台「雙11」戰幕早已拉開，其中蘇寧易購早於今年9月28日至10月8日定為「雙11」大促，推出50億元人民幣（58.5億港元）補貼額度，至於另一電商巨頭京東也在上周三與天貓同步展開預售活動，並一直維持至11月11日。另在內地備受爭議的「直播帶貨」今年也參戰，成為「雙11」活動中的焦點之一。

內地專家指出，受疫情影響，不少商家均希望通過「雙11」活動，提前達成年度銷售指標，又因疫情加快內地網購滲透率，市民對網購依賴程度非常高，電商平台提前展開優惠促銷活動，有利銷量增長；加上疫情過後，市民消費情緒高漲，卻未能出國購物，更容易在網上衝動下單，預計「雙11」銷售額能逆勢上揚，惟線下商店銷情或受影響。