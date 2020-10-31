銀行疑爆集體肺結節　106員工確診3人患肺癌

常熟農商銀行位於江蘇蘇州金融科技總部，近日有多名員工向內媒爆料，截至周四（29日），已有3名員工確診肺癌，共106名員工患有肺結節。有員工稱，去年5月搬入新裝修的辦公室後，室內有強烈的裝修異味，銀行又在員工工作期間裝修，但建築材料氣味濃烈、刺鼻，員工患病懷疑與此有關。

資料顯示，肺結節是多種疾病的病徵，在X光或電腦掃描（CT）出現肺部陰影、磨砂玻璃狀異常。有員工表示，該銀行職員今年6月曾接受體檢，有多人患有肺結節，但不知是「群體事件」，各自認為是自身健康問題，事件未引起關注和重視。

直到8月中，蘇州體檢機構到蘇州2.5產業園M3棟大樓進行體檢報告解讀，發現多名員工檢查報告有肺結節。一名剛畢業的女大學生上月覆診時，發現肺部結節已由6月時的2至4毫米增至6毫米。事件傳開後，引來辦公室員工一片恐慌。

該銀行的IT部門沒有因此事停止運作，員工戴洋（化名）爆料稱，他們仍需日以繼夜加班，「很多程序上的bug（漏洞）都會集中在周四解決，儘管銀行同日爆出群體肺結節，可該加班的還是照常加，而且有人還加得比較晚」。亦有員工感到擔心，一度戴上防毒口罩上班，而M3棟3樓的辦公室也有人上班時間戴防毒口罩。

涉事銀行周四回應稱，搬入辦公室前，銀行已委託第三方環境檢測公司進行室內環境檢測，檢測結果為合格。銀行事後已為員工的年度體檢增加檢查肺部CT項目，並安排專業醫生為員工解答肺結節等健康問題，又安裝空氣淨化設備，增加室內綠色植物等。

惟有網民在多個維權群組中爆料稱，銀行事發後安排講座，幫員工洗腦，各種話術表達肺結節是正常的，很多人都有，更有領導在會議上要求員工不要將此事傳出去。

常熟市委外宣辦周六（31日）通報稱，市政府已派出蘇州、常熟兩級醫療專家到涉事銀行調查員工的體檢報告、CT片和過往病歷等，給出診斷意見。市政府另責成銀行成立專門工作小組，再次委託第三方機構進行環境檢測。