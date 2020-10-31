深圳養犬管理規定明起實施　狗鏈不得超過2米

深圳市城市管理和綜合執法局早前制訂《深圳市養犬管理規定》（下稱《養犬規定》），經市政府公報印發後，將於周日（11月1日）起實施。《養犬規定》對狗隻登記、日常管理、處置均進行明確規範，包括未注射晶片的狗隻將被視為無證養犬。據報目前深圳全市犬隻晶片注射覆蓋率，僅達登記犬隻的40%，當局強調將按規定對違例者嚴格執法處罰。

根據《養犬規定》，凡犬齡滿3個月的狗隻，飼主應主動向區主管部門申辦養犬登記，並在辦理完手續的30日內植入寵物電子晶片；飼主攜帶超小型或小型犬隻外出時，牽領人的手與犬隻項圈區間的狗鏈長度不得超過2米；攜帶中型或以上犬隻外出時，牽領人的手與犬隻項圈區間的狗鏈長度更不得超過1.5米。

另犬隻死亡後24小時內，飼主、動物診療機構或犬隻收治中心應把屍體送至指定收集點，或深圳市城市廢物處置中心作無害化處理，並把處理信息錄入犬隻管理電子信息系統。

市城管局工作人員指出，全市10個區內犬隻晶片注射點共256個，並統一注射機制，市民可提前預約、就近注射。工作人員強調，執法部門將繼續做好晶片注射服務工作，加強宣傳、規範管理、嚴格執法，推動犬隻晶片注射工作，確保2020年底達成犬隻晶片覆蓋率達100%的目標。