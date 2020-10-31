國企高層侵吞70公斤黃金藏湖中　潛逃21年後落網囚11年

北京市西城區法院，近日就中國友誼集團高層葛金山的貪污案作出裁決。被告涉嫌在21年前，利用主管黃金批發零售業務的機會，將公司重約70公斤的黃金侵吞。他把黃金藏在天津市水上公園千佛島湖內，其後畏罪潛逃。法院最終判其貪污罪成，處有期徒刑11年，並對其罰款60萬元（人民幣，下同，約70萬港元）。據悉，目前該批黃金市值約3000萬港元。

案情指，現年58歲的葛金山，自1994年起任職友誼集團的業務五部經理。在1998年時，他成功游說廣州一家公司購買70公斤黃金，並以匯票方式支付費用。他一心想把匯票據為己有，根本沒有為交易準備官方文件。但買家卻突然要求他簽發增值稅專用發票、介紹信、黃金批發和零售許可證等文件，更指明要到友誼集團完成交易。他見侵吞公款的計劃即將告吹，情急下決定將黃金藏起來。

葛金山將裝有黃金的箱子丟進千佛島湖後，便立即離開天津。在2001年時，他曾重返該湖尋找黃金，但遍尋不獲。多年間，他輾轉到過福建、雲南、貴州等地。直至去年9月23日，才被警方緝捕歸案。