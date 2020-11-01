省偵辦576個農村黑惡集團　涉毒貧困人口減至50人

山東省政府上周五（10月30日）召開記者會，通報該省近日所展開的農村地區重點行業領域集中整治、涉黑涉惡線索核查專項行動的細節。會上指出，截至目前，該省農村地區黑惡線索核查已完成97.8%；行動偵辦了農村涉黑組織81個、涉惡犯罪集團495個，總共576個；整頓行政村88條。同時，該省在「禁種鏟毒」行動，將農村涉毒貧困人口由449人減至50人。

山東省委政法委副書記梁戰光表示，該省通過開展農村「一村一法律顧問」工作，將鄉村作為矛盾糾紛化解主陣地，加強鄉村民眾調解組織建設；目前，該省共設有6.5萬個農村調解委員會，覆蓋率達到94.2%，其中共有1.38萬名律師、基層法律服務工作者在村中擔任法律顧問，平均每年提供法律服務、法治宣傳100萬次以上。

另外，省農業農村廳一級巡視員王登啟在會上表示，省農村集體經濟組織資產總額達6860.15億元（人民幣，下同，約億8033億港元），共建立逾2萬間村黨組織領辦合作社，全省合作社實現經營收入26.3億元（約30.8億港元），促進了農民民眾和村集體「雙增收」。