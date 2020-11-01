呂梁市法院公開宣判1涉黑案　82人獲刑

山西呂梁市中級人民法院上周六（10月31日）對一宗由全國掃黑辦掛牌督辦的重大涉黑案，進行一審公開宣判，84人獲刑。其中，頭目李增虎，犯組織、領導黑社會性質組織罪，非法製造、儲存爆炸物罪等多罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。除1人因嚴重疾病對其中止審理、1人被免予刑事處罰，其餘81人被判1年8個月至25年不等的有期徒刑。

法院審理查明，李增虎於20世紀80年代通過經營鋼鐵生意逐漸積累經濟實力，擴張勢力；於2003註冊成立文水海威鋼鐵有限公司，以親緣關係為紐帶，以海威公司等數十家公司和企業為依託，形成以被告人李增虎、李永奇、李永瑞、李永旺為組織領導者，人數眾多，骨幹成員基本固定的犯罪集團。

法院指出，該組織嚴重破壞國家自然資源和當地生態環境，嚴重擾亂了當地稅收、金融等社會經濟秩序；公然對抗國家權力機關，暴力對抗執法檢查，對執行公務的人員實施圍攻、謾罵、毆打及威脅恐嚇，甚至到國家機關公然毆打執法人員，肆無忌憚實施違法犯罪，影響惡劣，嚴重破壞了當地政治生態。