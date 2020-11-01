女子雙11買化妝品　騙徒冒充速遞公司騙走5萬人民幣

內地迎來一年一度的雙11購物節，惟有人趁機行騙。深圳梁女士近日網購化妝品，有騙徒對她聲稱貨品在運輸途中損壞，要向她退款，不料梁女士依照對方指示操作後，銀行戶口竟被轉走5萬元（人民幣，下同，約5.6萬港元）。

家住寶安區的梁女士10月19日花680元（約770港元）網購一款打折的化妝品，正當貨物差不多送達時，她卻收到一個電話，對方自稱是速遞公司職員，告知梁女士化妝品在運送途中損壞，速遞公司要賠償她的損失，要她透過QQ與另一名職員聯絡。

梁女士半信半疑加了對方QQ號，對方準確講出梁女士的電話、姓名、住址以及購買的商品內容，還出示公司的「營業執照」自證身份，成功取得梁女士的信任。對方稱，速遞公司損害貨物，要給予她3倍賠償，即680元的貨物可獲賠2,040元（約2,300港元），梁女士欣然接受。

對方給梁女士發來一個「自助退款中心」平台二維碼，要求她填寫姓名、住址、電話、身份證、銀行卡號等信息，待公司審核通過後，便可獲得賠償金。梁女士照做後，對方稱她的銀行卡號填寫錯誤，已被凍結，如要解除凍結，需要梁女士手機收到的驗證碼輸入到後台幫忙解凍。

梁女士收到驗證碼後，如實告知對方。沒過幾分鐘，她的銀行卡就被轉走5萬元，她始知上當，想要追討時發現對方已將她列入通訊黑名單。她無奈報警。