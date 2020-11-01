男子境外「建黨立國」　當間諜犯顛覆國家罪囚13年

周日（1日）是內地《反間諜法》實施6周年，國安機關公布一宗與境外間諜機關勾結，非法「組黨結社」的間諜案。河南鄭州市一名張姓男子工作不順，經濟壓力大，早年在境外成立「中國民主共和黨」和「中華民主聯邦共和國」，在酒店內宣誓出任大總統。他曾兩次申請政治庇護無果，投靠間諜機構，最終因顛覆國家政權罪和間諜罪被判囚13年。

張男早年升職失敗，對公司心生不滿，加上欠債等，導致心理不平衡，開始在網絡關注西方國家的政治和選舉制度。他於2018年4月請假後，以旅遊為由到境外，在當地酒店起草「建國綱領」和「建黨綱領」，宣布成立新的國家和政黨，宣誓出任「大總統」，頒布「總統一號令」。期間張男讓朋友拍攝宣誓照片，上傳到社交平台。

張男隨後不敢返回內地，曾以「回國將遭受中共迫害」為由，申請政治庇護無果，最終投靠某境外間諜情報機關，向對方提供內地的「機密文件」，獲經費支持。張男返回鄭州後，註冊多間空殼公司，以商貿合作作掩護，從境外籌集經費，拉攏收買黨員。直到去年4月，張男派人到境外與間諜組織交接時，被國安機關逮捕。

案件於今年8月在鄭州市中級人民法院一審宣判，張男因與境外間諜機關勾結，非法「組黨結社」，除被判刑外，另剝奪政治權利4年。