騙徒藉全國人口普查犯案 多人上當被騙240萬人民幣

內地周日（11月1日）起進行「第七次全國人口普查」，持續至12月10日。惟有騙徒近日藉機冒充人口普查工作人員，以調查為由向民眾索取財物、財產帳號、密碼信息、短訊驗證碼等。單是江蘇蘇州常熟市，最近已有52宗騙案，涉額近240萬元（人民幣，下同，約281萬港元）。

常熟市葉先生近日收到一則附有網址「全民普查信息完善」手機短訊，當他打開網站後，按指示填寫身份證號碼、銀行卡號、手機號，連手機收到的驗證碼也一併填寫。此時，他的銀行帳戶卻瞬間被轉走1,888元（約2,200港元）。他始知受騙，趕忙報警。

因應人口普查詐騙案增多，國家反詐中心提醒民眾，人口普查是完全免費的，政府的收費都是公開透明的，工作人員不會要求民眾轉帳。民眾若懷疑受騙，可以致電報警。當普查員要求進入住所時，民眾可憑普查員的證件，透過網上或電話查核身份。

內地在1953、1964、1982、1990、2000、2010年進行6次全國人口普查，其中第6次全國人口超過13億，今年1月國家統計局發布數據，全國人口已突破14億，居世界首位。至於第7次全國人口普查，內容包姓名、性別、年齡、民族、教育程度、職業、遷移流動、住房情況等，對象是在中國境內的自然人以及境外但未定居的中國公民，包括居於內地的港澳台居民。