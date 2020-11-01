馬來西亞遇害女大生父母將抵台　疑兇父母望當面道歉

台灣台南市一名24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生早前被梁姓疑兇擄走並勒斃，棄屍山邊，事件引來各界關注。梁男的父母上周六（10月31日）向里長表示，想當面向死者父母道歉。另有一名女大學生報案稱曾險遭梁男擄走，惟警方以為惡作劇未受理；台南市政府警察局局長詹永茂周日（11月1日）表示，台南歸仁警分局長楊慶裕被撤換降為內勤職務，詹亦向台南市長黃偉哲自請處分。

陳姓里長上周六向台南警方轉達梁男父母的要求，認為兒子犯下大錯，他們感到十分愧疚，在死者父母在台期間，能親自向對方道歉，並作出彌補，希望對方能夠接受。陳又表示，梁男父母事後因無顏面見人，已離家避風頭，未有返家居住，目前相關訊息已轉達警方，後續將交由警方進一步安排。

鍾女就讀的長榮大學方面隨後表示，死者父母將於周日晚上從馬來西亞抵達台灣，行前已表明不會接受訪問，也不會公開行程，校方會協助找辯護律師，處理後續追究、求償等事宜。校方亦表示，為完成鍾女遺願，已為她做好畢業證書。

黃偉哲周日表示，死者父母抵達台灣後將由地方政府安排防疫旅館、確保行程安全，除防疫人員外，不會接觸其他不相關人員。