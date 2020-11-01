三峽工程完成整體竣工驗收　運行狀態保持良好

水利部、國家發改委周日（11月1日）公布，三峽工程日前已整體竣工驗收全部程序，根據驗收結論，三峽工程建設任務全面完成，工程質量滿足規程規範和設計要求、總體優良，運行持續保持良好狀態，防洪、發電、航運、水資源利用等綜合效益獲全面發揮。

內地官媒報道，根據監測表明，攔河大壩及洩洪消能、引水發電、通航及茅坪溪防護工程等主要建築物工作狀態正常，機電系統及設備、金屬結構設備運行安全穩定。其中在防洪方面，從蓄水至今年8月底，三峽水庫累計攔洪總量超過1800億立方米，在2010年、2012年、2020年入庫最大洪峰均超過每秒7萬立方米，經過水庫攔蓄，削減洪峰約40%，減輕了長江中下遊地區防洪壓力。

在發電方面，截至今年8月底，三峽電站累計發電量達13,541億千瓦時，支持了華東、華中、廣東等地區電力供應。航運方面，三峽工程顯著改善了川江航道通航條件，自三峽船閘2003年6月試通航以來，過閘貨運量快速增長，截至今年8月底，累計過閘貨運量達14.83億噸。

在水資源利用方面，三峽水庫每年枯水季節下洩流量提高至每秒5,500立方米以上，為長江中下游補水200多億立方米，截至今年8月底累計補水2,267天，補水總量2,894億立方米，改善了中下游地區生產、生活和生態用水條件。在生態與環境保護方面，至今年8月底，三峽電站提供的電力能源相當於節約了4.3億噸標準煤，減少二氧化碳排放11.69億噸，節能減排效益顯著。

另外，三峽工程建設中的移民工程共搬遷安置城鄉移民131.03萬人。驗收結論顯示，移民生產生活狀況顯著改善，庫區基礎設施、公共服務設施實現跨越式發展。移民遷建區地質環境總體安全，庫區生態環境質量總體良好。