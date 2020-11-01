前能源局副司長魏鵬遠受賄案　法院追繳1.28億人民幣

被指家藏逾兩億現金（人民幣，下同，約2.34億港元）贓款致點鈔機燒毀而轟動一時的國家能源局煤炭司前副司長魏鵬遠，早年因受賄、巨額財產來源不明兩罪成立，被河北保定市中級人民法院判處死緩。中國裁判文書網近日發布的裁定書顯示，魏目前在保定監獄服刑，法院已追繳約1.28億元（約1.5億港元）款項，案中可處置的財產已追繳完畢。

裁定書披露，魏鵬遠曾與一名1986年出生的常姓女子共同生活，並育有3名子女；法院追繳魏案所涉財產時，常女曾提出異議，懇請保留約134萬元（約156.9萬港元）撫養費及其中一處位於北京朝陽區的房產，供其子女使用、居住；惟法院認為在此類案件中，保留其子女的撫養費不符合法律規定，常女應向魏直接追討撫養費用，遂駁回常女的請求。

另裁定書指，法院已扣劃魏的銀行存款約12.8萬元（約15萬港元），並拍賣了9套涉案房產、4處車位和5輛汽車，尚有2套房產、4處車位和1輛汽車未成交。上述財產拍賣款項共計約1.28億元，已上交保定市財政局。至於涉案黃金、玉石、酒類、工藝品、紀念章等物品仍存放於偵查機關，尚未交接，暫不具備處置條件，待財產交接後，該院再恢復執行。

據報道，現年61歲的魏鵬遠1982年從遼寧阜新礦業學院（遼寧工程技術大學前身）畢業後，獲分配到煤炭部規劃設計總院工作，其後一直未有離開煤炭行業，從國家煤炭部煤炭處主任科員，一步步晉升至煤炭司副司長（正處級）。

惟至2014年，在最高檢直接指揮下，專案組抵達國家能源局，對魏實施控制，並在其房屋清查時，發現逾兩億現金。專案組協調10多名銀行職員到場，仍花約14小時才完成清點工作，點鈔機更當場燒毀。魏鵬遠亦因此成為「小官巨貪」的典型案例，更成為內地反腐電視劇《人民的名義》中貪官趙德漢的原型。