深圳消委會檢驗15款薯片　7款致癌物含量超標

廣東深圳市消委會近日檢測市面上銷量高的15款薯片，發現其中7款含有可致癌的物質丙烯酰胺（acrylamide），且高於歐盟設定標準的750μg/kg（微克/公斤）。其中3款薯片的丙烯酰胺含量超過每公斤2,000微克。市消委會表示，該款致癌物對生殖和遺傳有一定的毒性，對兒童有較大的影響。

深圳消委會挑選多款受歡迎的薯片作研究，並委託專業質檢公司測檢，發現其中13款薯片高脂肪、4款高鹽。每食用100克薯片，民眾需慢跑72分鐘才能消耗，長期攝入高鹽高脂食物會增加肥胖、血脂異常、心血管疾病等的風險。另該些薯片在微生物指標、重金屬污染物、抗氧化劑等方面，均符合標準，反式脂肪酸含量低。

另試驗結果顯示，焙烤型薯片的丙烯酰胺平均含量為油炸型薯片平均含量的近6倍，其中3款含丙烯酰胺較高，分別為「鹽津舖子薯惑焙烤薯片醇香原味」、「三隻松鼠原味脆薯」、「董小姐輕食薯片清怡原味」。深圳消委會質量部部長助理崔霞表示，薯仔在超過攝氏120度以上的溫度條件下處理時，就有可能形成丙烯酰胺。

深圳消委會檢驗15款薯片名單：

Lay's樂事原味薯片

可比克切片型薯片薯香原味

單身糧地中海鹽味薯片

Lorenz勞侖茲諾然茲經典原味薯片

Bluebird鹹味薯片

好麗友薯願焙烤型薯仔膨化食品香烤原味

Thins原味薯片

Lay's樂事美國經典原味切片型薯片

天優薯片原味

上好佳田園薯片經典原味

RED ROCK DELL鹽味薯片

良品舖子烘烤薯片原味

鹽津舖子薯惑焙烤薯片醇香原味

三隻松鼠原味脆薯

董小姐輕食薯片清怡原味