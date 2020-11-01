深圳消委會檢驗15款薯片 7款致癌物含量超標
2020年11月01日 19:12
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深圳消委會檢測市面多款薯片。
廣東深圳市消委會近日檢測市面上銷量高的15款薯片，發現其中7款含有可致癌的物質丙烯酰胺（acrylamide），且高於歐盟設定標準的750μg/kg（微克/公斤）。其中3款薯片的丙烯酰胺含量超過每公斤2,000微克。市消委會表示，該款致癌物對生殖和遺傳有一定的毒性，對兒童有較大的影響。
深圳消委會挑選多款受歡迎的薯片作研究，並委託專業質檢公司測檢，發現其中13款薯片高脂肪、4款高鹽。每食用100克薯片，民眾需慢跑72分鐘才能消耗，長期攝入高鹽高脂食物會增加肥胖、血脂異常、心血管疾病等的風險。另該些薯片在微生物指標、重金屬污染物、抗氧化劑等方面，均符合標準，反式脂肪酸含量低。
另試驗結果顯示，焙烤型薯片的丙烯酰胺平均含量為油炸型薯片平均含量的近6倍，其中3款含丙烯酰胺較高，分別為「鹽津舖子薯惑焙烤薯片醇香原味」、「三隻松鼠原味脆薯」、「董小姐輕食薯片清怡原味」。深圳消委會質量部部長助理崔霞表示，薯仔在超過攝氏120度以上的溫度條件下處理時，就有可能形成丙烯酰胺。
深圳消委會檢驗15款薯片名單：
Lay's樂事原味薯片
可比克切片型薯片薯香原味
單身糧地中海鹽味薯片
Lorenz勞侖茲諾然茲經典原味薯片
Bluebird鹹味薯片
好麗友薯願焙烤型薯仔膨化食品香烤原味
Thins原味薯片
Lay's樂事美國經典原味切片型薯片
天優薯片原味
上好佳田園薯片經典原味
RED ROCK DELL鹽味薯片
良品舖子烘烤薯片原味
鹽津舖子薯惑焙烤薯片醇香原味
三隻松鼠原味脆薯
董小姐輕食薯片清怡原味