華駐日大使︰涉港問題是美國打造的政治工具　中方絕不退讓

中國駐日大使孔鉉佑上周五（10月30日）接受《朝日新聞》專訪，就中日、中美關係、美國大選、香港、新疆以及台海等闡明立場。他指所謂香港、新疆問題只是美國等少數國家打壓中國而打造的政治工具，中方堅決反對利用內政問題對中國進行打壓，強調中方絕不會妥協退讓，無論遇上任何挑戰，中國都會堅決維護國家統一、安全和領土完整。

被問及《港區國安法》實施是否意味日本人也成為處罰對象時，孔鉉佑指出，看待涉港問題需把握兩個前提，一是香港事務純屬中國內政，二是國家安全事務屬中央事權。他重申，《港區國安法》懲治對象是極少數分裂國家、公然挑戰「一國兩制」底線的反中亂港分子，雖適用於非香港永久居民在香港以外實施的有關罪行，但做法是普遍的國際實踐，並非中國首創，且《港區國安法》實施後，香港形勢穩中向好，日本民眾假以時日會更加準確地看待香港問題。

談及台海局勢時，孔鉉佑表明，中國大陸方面希望兩岸和平相處，但前提是台灣當局必須嚴格遵守「九二共識」。他強調，沒人希望海峽兩岸兄弟操戈、兵戎相見，但維護兩岸和平的基礎是維護祖國統一和領土完整，敦促台方盡早回歸「九二共識」。

在新疆問題上，孔鉉佑指，新疆近年在部分地方依法設立教培中心，卻被一些媒體指摘抹黑，他認為在得出結論前，至少先了解真相，中方設立教培中心是為遏制宗教極端主義蔓延擴散，防止暴恐案件發生，目前教培中心已解散，所有學員已結束學業並回到社會。

在中日關係上，孔鉉佑認為互信不足是當前中日關係的短板，其中以安全領域互信缺失的問題較為突出，關鍵是雙方要坦誠相待，正視問題所在。中日雙方應客觀看待彼此關係，並把政治共識轉化為兩國民眾廣泛共識，中日關係已超出雙邊範疇，日益對地區和世界產生重要影響，雙方應不斷挖掘中日關係新的戰略價值。在釣魚島主權問題上，他認為雙方應正視彼此立場不同的現實，從長遠出發妥善處理，以雙方都能接受的方式解決。

在中美關係上，孔鉉佑指出，無論美國大選結果如何，中國對美關係的立場都會一以貫之，致力於發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係。被問到中美會否爆發軍事衝突時，他認為，無論中美關係還是地區形勢，比以前變得更加複雜，但南海不是國際政治角鬥場、台灣問題事關中國主權和領土完整，中國都將堅定捍衞自身主權、安全、發展利益。對於近期流傳美國將在日部署中程導彈，他則希望日方充分考慮地區安全穩定和鄰國的關切和觀感，慎重妥善處理。