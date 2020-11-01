貨車擦撞正陽關古城門　司機遭責令恢復城門原狀

安徽淮南市壽縣一輛貨車日前駛經正陽關北門，貨車車斗一度卡在城門，事件引起輿論關注。壽縣文物保護中心周日（11月1日）回應，指肇事周姓司機已接受批評教育及警告，當局責令其在文物保護中心指導下，15日內把受損的城門圈頂磚恢復原狀。

事發於上周三（10月28日）下午1時許，周男駕駛貨車在正陽關鎮區由北向南行駛期間，通過正陽關鎮北城門時，未注意到城門限高警示牌，結果貨車進入城門時，與城門圈頂發生擦撞，圈頂磚受到輕微損害，損害區域為2016年小修保養部分。

事發後，縣文旅局高度重視，迅速安排縣文物保護中心聯合縣文化市場綜合執法大隊趕赴現場勘查取證，並通知周男到現場指認。鑑於周男主動承認錯誤，積極配合調查，並作出深刻書面檢查及道歉聲明，當局遂作上述處罰。另周男所屬商貿公司負責人尹某也寫下道歉聲明，承諾在規定時間內，盡全力恢復受損的城門。

資料顯示，正陽關是壽縣西部一個著名的千年古鎮，位處淮河與其最大支流潁河，以及淠河的匯流之地，是重要的物資集散地和大型碼頭。在明清時期，正陽關經濟繁盛，政府更在此設關收稅。