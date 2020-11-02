印媒︰印度把軍力部署重點　由印巴邊境轉移至中印邊境

中印邊境局勢持續緊張，印度傳媒周日（11月1日）報道，印度正把軍力部署重點，從印巴邊界轉移至中印邊境及印度洋，以應對來自中國的威脅。惟報道分析，印度如欲「反制中國」，必須投入大量資金，這也是印度面臨的限制因素。

報道指，印度過去數十年來，軍力部署重點一直與巴基斯坦接壤的邊界地區，惟印度與中國在邊境的僵局已持續多個月，印度空軍及海軍把注意力轉向應對中國帶來「現實」和「明顯」的威脅，目前正把軍隊及武器裝備轉向中印邊境地區和印度洋。

報道引述一名印軍高級官員指，從與巴基斯坦接壤的陸地邊界到實際控制線，再到海上「再平衡」計劃本來已推進數年，惟因中印邊境局勢，令軍方加速整個計劃，雖然對巴基斯坦不應放鬆，但中國已成為印度首要前線，而巴基斯坦則下降至第二位。

報道更指，印度將在拉達克地區及其他中印邊境實控線地區，部署更多步兵旅和裝甲團，並在東、西海岸附近的島嶼增加軍力部署和修建基礎設施，反制中國在印度洋地區的活動。在東拉達克地區，印度今年5月起已增派3個師，約3.6萬人，以及多款坦克、榴彈炮、地對空導彈等武器，來增援當地的第三步兵師。

惟有印度官員指出，預算緊張是一個限制性因素，政府已制定數項計劃，以利用有限的預算最大限度增強軍力，包括計劃租用或購買6架二手空中加油機；同時，海軍正優化調整其武器採購計劃，包括取消採購4艘兩棲攻擊艦或登陸艦。