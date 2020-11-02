官媒曝人臉識別技術漏洞　兩元人民幣可買1000張人臉照片

內地官媒近日曝光有關智能人臉識別技術的黑色產業鏈，指部分技術開發商或APP，存在人臉訊息洩露、濫用等問題，更有不法分子在網上，以2元人民幣（約2.3港元）1000張人臉照片販賣。專家指，這些網上販賣的人臉照片，如被不法分子獲取，利用AI技術進行活化，便能用於借貸或者犯罪。

報道指，經記者調查發現某網絡交易平台上，可以大量買入人臉照片，這些照片一般都是商家收集的真人生活照、自拍照等；當記者問店主這批照片、圖片有否涉及版權問題時，商家矢口否認，但卻提供不了任何可以證明照片版權的材料。

報道有列出案例，指今年8月浙江杭州市警方就拘捕2名疑犯，他們通過技術手段騙過平台人臉識別系統，並在多個網絡平台盜取數千條帳號個人信息，並加以倒賣；另外，今年年初，浙江衢州中級人民法院亦審理過一宗運用技術手段騙過支付寶人臉識別認證，非法獲利數萬元的案件。

中國信息通信研究院科研工程師王嘉義表示，目前用3D打印技術做一個精確度尚可的人臉面具成本並不高。不法分子利用人臉照片，更可以做出模擬真人的點頭、搖頭、眨眼、說話等行為的影片，用這些影片可以用作網貸、詐騙、洗錢、涉黑等犯罪。