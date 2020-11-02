警助10年前無名女屍正名　通知家屬卻被當詐騙電話

台灣高雄市旗津區海域10年前出現一具無名女屍，因屍體長期浸泡海水，嚴重腐爛導致無法辨識。基隆市警察局警員第一分局第3組長許耀彬，近日通過分析警政署身分不明系統資料，終發現女屍是失蹤多年的45歲洪姓女子，惟通知死者家屬時，又被對方誤以為是詐騙電話，幾經辛苦才突破家屬心防，一圓家屬多年心願。

台媒周日（11月1日）報道，事發於2010年，警方在旗津海域發現一具無名女屍，惟因女屍嚴重腐爛，無法辨識，比對失蹤人口沒有相符特徵，警方遂以無名屍公告協尋。然而，10年來，女屍資料一直掛在系統上等待比對指認，屍體則由高雄市殯葬管理處立碑，埋葬於高雄無主墓區。

許耀彬經比對上百筆資料後，今年7月終發現女屍與45歲洪姓女子特徵相近，遂重啟調查，並通知洪的兩名姊姊協助。惟洪的姊姊誤以為警方來電是詐騙電話，直至8月初才從屏東趕到基隆。近日經唾液檢體比對，終確認無名女屍就是失蹤長達10年的洪女。

洪的姊姊坦言，妹妹失蹤已10年，家人一開始用盡方法四處尋找，也多次求神問卜，但都沒有消息，只盼望有一天能有奇迹出現。一開始接獲警方通知時，她認為警方怎可能調查10年前的失蹤案件，以為是詐騙電話，遂多次拒絕接聽或直接掛斷，幸警員多番游說，她才願相信有奇迹出現。