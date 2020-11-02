都蘭熱水血渭一號墓出土逾千文物　包括玉石金銀器

被網民稱為「九層妖塔」、位於青海海西州都蘭縣熱水鄉的「都蘭熱水2018血渭一號墓」被盜兩年後，國家文物局上周五（10月30日）通報，聯合考古隊再次取得成果，發掘出逾1000件精美金銀器、玉石器、玻璃器及紡織品等各類文物。

內地官媒報道，血渭一號墓是一座唐朝（吐蕃）時期的貴族墓葬，位於熱水鄉察汗烏蘇河南北兩岸。2018年時曾發生盜墓案件，警方破案後繳獲大量文物。至2019年，國家文物局、青海省政府和中國社科院簽署框架協議，由中國社科院考古研究所及青海省文物考古研究所聯合發掘。

中國社科院考古研究所副研究員韓建華指出，血渭一號墓是木石結構多室墓，分為地上和地下兩部分。地上為墓園建築，平面呈方形，由塋牆、祭祀建築，以及封土和迴廊等部分組成；地下部分由墓道、照牆、甬道、墓門、墓壙、墓室組成。考古人員在墓中發現殉人和殉牲坑，坑內出土了牛、羊、羚羊、牦牛等動物骨骼，底層放置有一把木鞘鐵劍。墓內又出土了金銀器、銅器、鐵器、漆木器、皮革、玉石器、玻璃器及紡織品等各類文物1000多件。

墓室則由1個主墓室和4個側室組成。主墓室東西長6.8米、南北寬4.25米，四壁石砌，砌石中間平鋪有木樑，東西兩壁各保存４個木質替木，其中東壁墓門北側還保存有立柱。主室設有東西向紅砂岩棺床，並放置棺槨，因破壞嚴重，數量不明。棺木上均有彩繪和貼金。主室內繪有壁畫，但多已剝落。主墓室內出土的人骨，初步判定分屬兩個個體。

專家指出，血渭一號墓是熱水墓群考古發現中，結構最為完整、複雜的高等級墓葬，對於研究唐（吐蕃）時期熱水地區的葬制葬俗，以及唐朝與少數民族關係史、絲綢之路交通史、物質文化交流史等相關問題具有重要價值。