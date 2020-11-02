鄭州富士康吸引工人返崗趕訂單　每人獎5000人民幣

富士康鄭州科技園是蘋果主要的iPhone代工廠。

蘋果上月推出新機iPhone12，市場反應良好。iPhone最大的代工廠、台灣鴻海集團旗下的富士康河南鄭州廠，近日推出最新「離職返崗」政策，給予返崗工人「旺季返費」5,000元人民幣（約5,600港元），聲稱「沒有中間商賺差價」。

此前有消息稱，富士康已獲得2021年第一季度新iPhone 12系列的大部分訂單，富士康更是6.7英寸iPhone 12 Pro Max的唯一供應商，估計將處理超過70%的6.1英寸iPhone 12和iPhone 12 Pro的訂單。此次推出高額獎金吸引工人返崗，被外界視為增加人手保證產量。

內媒報道，鄭州富士康還提出離職返崗人員的優先待遇，包括入職底薪高、早拿技術津貼、住宿自由組合、綜合收入更高。今年4月，鄭州富士康曾傳出大量裁員，工人再無加班。

位於鄭州航空港區的富士康鄭州科技園，仍是蘋果主要的iPhone代工組裝商，且擁有全球最大的iPhone生產線，主產計數機、通訊、手機、消費性電子等零組件、機構件及系統軟件等。