鐵路橋坍塌釀7死5傷　施工方負責人被拘

天津市濱海新區一段跨河鐵路橋日前突然坍塌，釀成7死5傷。事發時，天津南環鐵路維修有限公司工人正在橋上負責維修、更換橋枕。事後，施工方負責人被公安控制。專家稱，橋枕更換一般不會導致坍塌，事故原因有待進一步調查。

事發於周日（11月1日）上午9時許，位處濱海新區天津港散貨物流加工區一段跨河鐵路橋坍塌，部分工人隨即墮河、有人更被橋石壓倒。據悉，這段跨河鐵路橋樑長30多米。事後，救援人員派蛙人落河搜救，傷者被送院搶救，死傷者來自天津、山東、內蒙古等地。

專家稱，橋枕是鐵路橋面中用以直接支撐鋼軌的方木，官方雖說工人更換橋枕時發生事故，但他認為更換枕是在橋面上進行，不會導致橋坍塌。附近居民指，該處人煙稀少，甚少有人逗留，但他不久前還在那個橋上玩過，「沒覺得有甚麼問題」。

資料顯示，天津南環鐵路維修有限責任公司成立於2003年7月，註冊資本為500萬人民幣（約560萬港元），主要從事鐵路綜合設施及建築物維修，法定代表人為「于X元」。此前無類似事故紀錄，僅在2018年5月4日， 因「不落實單位內部治安保衞措施」 被當地公交分局處罰。