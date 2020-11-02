街道辦徵地與村民釀衝突　10人受傷

四川成都彭州市有村民近日爆料稱，當地土地被政府徵用22年，但村民一直未收到賠償，引來大批村民抗議。街道辦事處日前更派100多名人員收土地施工，大批村民奮力阻止，雙方爆發衝突，造成至少10人受傷，其中3人重傷。惟街道辦周姓主任周日（11月1日）否認與村民發生肢體衝突。事件引起熱議，有網民認為徵地補償款不可能22年都未批核，質疑款項是否已被人挪用。

一名高姓村民周日爆料稱，事發於上周四（10月29日），逾百名街道辦聯防隊員到村內要求徵收土地，需在涉事土地上施工改建，引來大批村民反對。多名村民表示，土地上種有蔬菜，不能突然被對方收回土地，亦從未收到徵地賠償和青苗賠償款（徵地上的農作物賠償）。

網傳影片顯示，多名身穿制服的街道辦聯防隊員將村民拖走，有村民躺在地上，多名村民展示身上的傷口。救護人員接報到場，將多名傷者用擔架抬走，送院治療。現場情況一片混亂，村民情緒激動，不斷向聯防隊員表達不滿，強調對方不能收回土地。

高男解釋事件的來龍去脈稱，村里有37.8畝土地，早在1998年被政府徵用，但22年過去，村民至今未拿到應有徵地賠償、青苗款或代交社保等，「這些賠償都是政府徵地後，需要給村民的補償，我們又沒過分高價賠償要求，只要按國家標準就行了」。高男續稱，土地上還有村民種植的蔬菜，還未等到收成，若此時收地，村民將損失不少。

有網民得悉事件後，怒斥街道辦毆打村民，「居然村民被打傷了，街道辦膽子真大，是誰在背後撐腰」。另有網民表示，網傳影片的情況與街道辦主任回應的情況有矛盾，「相關部門必須撤查，若發現違規，必須嚴懲涉事官員」。