難抵境外組織「美男計」　夫妻賣政府文件斂財囚3年至10年

國家安全機關一連3日披露多宗間諜案細節，最新一宗是雲南某機關工作人員黃娟早年到外國留學時，愛上自稱是海外投資政策研究員的徐姓男子，與擔任副縣長的丈夫李宏偉向對方提供所屬部門的涉密文件資料，共涉及機密文件4份、秘密級文件10份，兩人共收受4.9萬美元和逾130萬人民幣（共191萬港元）。兩人於去年4月落網，昆明中院今年5月宣判，以間諜罪將黃女判囚10年，李男判囚3年。

現年53歲的黃女是雲南某部門的副高級工程師，2002年到境外知名大學留學時，認識徐男，難抵對方「美男計」，加上每日噓寒問暖和車禍受傷後的照顧，發生婚外情。詎料徐男是境外組織的間諜，要求黃女提供中國經濟類政策性文件到所在部門的涉密文件等，後者事後得悉徐男是間諜，仍向對方提供資料。

李男得悉妻子出軌後，仍協助後者收集政府文件等情報來維繫夫妻感情。黃女2003年畢業回國前，徐男專門為她進行間諜業務培訓，準備相機和加密軟件等。兩夫妻分工合作，將搜集的涉密資料拍照，儲存在USB中，由黃女帶到境外。

國安機關調查發現，兩人自2002年起，將工作上接觸的文件拍照賣予境外間諜人員，從中獲得高額情報經費。境外間諜組織又為黃女開設境外銀行戶口，向對方發放「養老金」100萬人民幣（約117萬港元）。兩人去年被雲南省國安機關採取強制措施，法院開庭審理後，對他們作出上述判決。

國家安全機關有關負責人表示，針對受欺騙、受脅迫從事間諜活動且能主動徹底交代問題、認罪悔罪的中國公民，國家安全機關堅持教育為主，其次才是懲治，打擊各類危害國家安全行為。