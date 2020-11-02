解放軍翼龍10無人機亮相　具打擊導彈艇能力

江西省南昌市南昌瑤湖機場上周五（10月30日）舉行飛行大會，多款新型飛機亮相，其中翼龍10無人機備受關注。該機型可掛載多種航空彈藥，應對不同任務需要，更具打擊導彈艇的能力。

翼龍10無人機由成都飛機工業（集團）責任有限公司研製，是一款高空高速大型隱形無人機，最早於2018年珠海航展亮相，當時叫「雲影」無人機。該機型最高飛行高度14,500米、最大飛行速度650公里、最大航程4,000公里。翼龍10比翼龍1、2機身更大，採用了渦噴發動機，而非翼龍1、2用的活塞式發動機，有助提高性能。

武器方面，翼龍10至少能使用7種精確制導彈藥，包括LS6100激光制導炸彈、BBM3 GPS制導炸彈、FT7防區外精確制導炸彈、YJ9E輕型反艦導彈等，其中YJ9E可打擊導彈艇。

內媒分析，翼龍10可媲美美軍MQ9「死神」無人機，速度上翼龍10有近200公里每小時的優勢，航程更是有2,000公里的優勢。分析認為翼龍10整體技術水平已經處於世界第一梯隊，可與MQ9在國際無人機高端市場，一爭雌雄。