英媒稱華為將於上海設晶片廠　任正非：增加投入招攬人才

英媒報道，內地科技巨企華為計劃在上海設廠生產晶片，且將完全不採用美國技術，確保核心的電訊設備業務，在美國持續制裁下，仍會足夠晶片供應。華為始創人任正非表示，未來兩年是公司「求生存、謀發展」最艱難的兩年，不但將會保持正常的研發預算，更會額外增加投入，吸引國內外人才，壯大隊伍並集中優勢打贏「殲滅戰」。

任正非日前在招聘座談會指，華為明年將會在招聘方面額外投入數十億美元，以吸納人才。另外，應屆畢業生招聘人數至少擴大到8,000人，他強調華為有足夠的錢及空間，發揮人才的創造才華。報道又指，華為將在上海集成電路研發中心營運晶片廠房，預料先會生產技術需求較低的45納米晶片。在明年底開始，生產適用於物聯網設備的28納米晶片，2022年底前為5G電信設備生產20納米晶片。

報道又稱，美國華府早前將華為列入黑名單，切斷華為的晶片供應鏈。因此華為的最終目標是在全部產品使用中國製晶片。但分析指，新廠房雖對智能手機業務幫助不大。但若然成功，則可令基礎設施業務朝向可持續發展。