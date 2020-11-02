道士撞倒路邊鐵桶掉出白骨　意外揭16年前情殺案

台灣彰化縣大村鄉一名51歲賴姓男子，16年前因懷疑前妻與李姓男子交往，竟把李男勒斃，並把屍體裝進大鐵桶中，放在當地一處民宅後巷。直至今年5月，一名道士行經該處，誤撞倒鐵桶，令桶內白骨倒出，才令案件曝光。檢警今年7月逮捕賴男，全案偵結後，近日依殺人罪嫌起訴。

起訴書指出，賴男在2002年時離婚，但仍與前妻同住，女方後來在工作場合認識李男。賴男懷疑前妻與李男交往，醋意大發，2004年4月在路上巧遇李男後，雙方隨即發生爭執，賴一怒之下拾起石頭重擊李男，再拿繩子將其勒斃。行兇後，賴把屍體裝進大鐵桶中，並放在一處民宅後巷，由於附近有化工廠排放污水有臭味，壓過屍臭味，令案件未被揭發。

經過16年後，屍體早已化為白骨。今年5月11日，一名賴姓道士在閒暇時回收廢物，行經該處撞倒鐵桶後，令桶內白骨連同覆蓋在上面的垃圾與衣物等雜物全部被倒出，才揭開這宗塵封16年的殺人案。

警方經勘察採證後，立即組成專案小組偵辦。惟因鐵桶內只剩骨骸、腐爛衣服及破損證件，且證件幾乎已無法辨識文字，警方經DNA比對，才確認死者是李男。經訪查，警方得知李男16年前曾因與賴男前妻過從甚密，引發賴男不滿。

檢警今年7月循線逮捕賴男，賴男坦承犯案，並稱︰「是他欠我的！」因懷疑李男與前妻交往，令他「戴綠帽」心有不甘，才會在爭執時動手殺害李男，並棄屍於鐵桶內，沒想到在16年後會曝光。