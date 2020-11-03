屠宰廠疑接收病死猪遭舉報　當局介入調查

家住黑龍江綏化肇東市的鄧先生周日（1日）舉報，指當地一間屠宰廠竟「堂而皇之」地進行病死豬肉交易，多隻未經檢疫的疑似病死豬遭人以棉被蓋着，送到該屠宰廠。事件引起輿論關注，該市農業農村局周一（2日）回應，當局已介入調查，正與警方研究案情，詳情不便透露。

鄧先生接受內媒採訪時表示，他弟弟周日途徑昌五鎮一家生豬屠宰加工廠時，發現廠內有一輛可疑貨車，車上放有3隻死豬，懷疑是病死豬。鄧先生得悉後趕到現場，先後撥打報警電話及當地農業農村局舉報電話。他進入該屠宰廠後，發現廠內掛着2隻來歷不明的死豬，另有逾10隻死豬正被分割，30多隻活豬在豬圈內。

鄧先生其後走到可疑貨車附近，發現車上3隻死豬均沒有檢疫標識。他與司機交談後得知，該司機此前曾往該廠送了2隻豬。事後，鄧先生已把相關錄音、短片等證據，交給該市農業農村局執法大隊。執法大隊同日晚上趕到屠宰廠調查，該廠大門隨後被貼上封條。

涉事屠宰廠經理周一回應，指該輛貨車只是停在路邊，與該廠無關，屠宰廠亦未有被封，但「今天沒有營業」。該經理強調︰「廠子裏如果有未經檢疫的豬早就被封了，這件事要等有關部門的調查。」