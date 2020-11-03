貪污罪成　中國傳媒大學前副校長囚3年半

中國傳媒大學前黨委常委、副校長蔡翔涉嫌貪污案，在北京市第三中級人民法院一審判決，法院認定蔡身為國家工作人員，利用職務便利套取公款，依貪污罪判其有期徒刑3年6個月、罰金20萬元（人民幣，下同，約24萬港元）。值得一提的是，蔡曾被舉報性侵。

檢方指控，2008年6月至2017年12月，蔡翔利用擔任中國傳媒大學出版社社長、中國傳媒大學副校長等職務上的便利，騙取公共財物逾72萬元人民幣（約85萬港元）。案發後，蔡的家屬代為退還全部贓款。法院審理查明，蔡翔利用職務便利以虛列學生勞務開支、虛假發票報銷等方式套取公款，且數額巨大，構成貪污罪，今年7月28日對他作出一審判決。

2018年7月27日，一名自稱是中國傳媒大學2012級畢業生女生發文舉報曾遭蔡翔性侵，稱事發已過十載，當時父親託熟人認識蔡副校長，希望他在學校照顧自己，豈料蔡有意與她建立「乾爹乾女」關係，帶她到京郊一個地方浸溫泉，期間脫光她的衣服並親吻，由於她一直拒絕，蔡總算沒有強行施暴，最終把她送回了學校。不過官方一直無回應。

蔡翔去年6月受查，今年1月被雙開，當時官方通報內容提及其「違反生活紀律，與他人長期保持不正當性關係」。

現年56歲的蔡翔原籍湖北黃梅，2001年起先後出任中國傳媒大學出版社社長、校長助理，高井園區管委會主任；2014年成為中國傳媒大學黨委常委、副校長；2018年則出任該校傳播研究院出版學專業博士生導師、碩士生導師。