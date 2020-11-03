蘭州布病感染者獲發健康證明　憂耽誤治療

甘肅蘭州生物藥廠去年在生產動物用布病疫苗過程中，因使用過期消毒劑未徹底消滅細菌，致附近居民接觸經排放的含菌廢氣。蘭州市衞健委其後強調，該次事件為「布魯氏菌抗體陽性事件」，與感染布病不同。有內媒近日爆料稱，有市民當時被醫院確診患上布病，但市衞健委否認是確診病例，甚至向患者發出健康證明書。

住在蘭州生物藥廠附近的王女士稱，去年9月2日起連續18日發高燒，之後雙腿關節腫脹至無法走路，到10月更無法下床。直至去年12月從報道中得悉中國農業科學院蘭州獸醫研究所（蘭州獸研所）附近爆發集體感染布病，她才意識到自己可能患病。

今年3月，王女士先後前往解放軍940醫院安寧分院和甘肅省第二人民醫院，均被診斷為布病和慢性布病，並獲處方藥物。但到今年7月，王女士卻接獲蘭州市衞健委發出健康證明書，指她體內的布病抗體雖呈陽性，但經專家評估對健康無損害。王女士對此大感不滿，認為當局不重視診斷報告，致耽誤治療。

除王女士外，當地居民張先生、李女士和許先生也有相同遭遇。3人分別於蘭州和內蒙古的醫院被診斷為布病患者，惟各人隨後均獲蘭州衞建委專家組發出的健康證明。其中許先生於今年6月在蘭州市衞健委指定醫院甘肅省中醫院檢查，顯示無感染。但今年10月他再前往內蒙古巴彥淖爾市疾控中心門診部檢查，結果顯示患病。

負責蘭州獸研所布病感染事件善後工作的專家表示，當地群眾接觸的是蘭州生物藥廠排放的含菌氣溶膠，並非直接從牛、羊等牲畜上接觸細菌，所以即使抗體呈陽性，也不算布病。但解放軍總醫院第五醫學中心感染中心副主任秦恩強卻指出，布病除通過動物傳染，也有其他接觸方式感染的案例。他又提醒，布病患者如果不及時治療，會轉為慢性甚至中晚期，屆時治療難度會更大。