美媒：中國停止進口澳洲7類商品　包括葡萄酒及大麥

中國與澳洲的貿易關係緊張，美媒周二（3日）引述消息指，中國已下令貿易商從周五（6日）起，停止購買及進口至少7類澳洲商品，當中包括煤炭、大麥、銅礦、糖、木材、葡萄酒和龍蝦。另澳洲農業部長利特爾普勞德同日證實，中國已暫停進口澳洲木材及大麥。

報道引述知情人士指，中國政府已下令停止進口上述7類澳洲商品，而有關消息則已在最近幾周內，已傳達給當地貿易商。至於澳洲對中國出口的最大商品鐵礦石，則不包括在中國禁止進口的澳洲產品內。消息人士又稱，至少已有一家報關公司，從周二起停止裝運上述7類產品。

另外，利特爾普勞德指出，澳洲政府已注意到中國停止從昆士蘭進口木材，以及暫停向澳洲大麥商採購大麥。他透露，中國海關聲稱在昆士蘭的木材發現樹皮甲蟲，而從澳洲進口的大麥則發現有雜草種子污染。他強調澳洲對所有出口貨物的生物安全有嚴格規管控制，將與中國當局合作調查及解決事件。

利特爾普勞德周一（2日）曾警告，若中方歧視澳洲貨品將違反《中澳自由貿易協議》。他指澳洲是公平的國家，跟從世界貿易組織規則，希望與澳洲貿易的國家都一樣，否則澳方會考慮與受影響業界研究在世貿採取下一步行動。

在北京，中國外交部發言人汪文斌重申，中方對澳洲相關進口產品採取的檢驗檢疫措施，是依法依規進行，中方希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，推動兩國關係早日重回正軌。