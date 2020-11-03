大陸兩棲攻擊艦現蹤　專家稱對台威脅超越航母

台海軍事局勢緊張，兩岸軍機軍艦動向備受關注。微博近日有網民上傳親眼目擊解放軍新型的075型兩棲攻擊艦現身海南島海域。台灣有軍事專家分析，這款兩棲攻擊艦除了能搭載各型直升機，又能運送士兵和坦克，是兩棲登陸的作戰主力，威脅甚至比航母還要大。

微博軍事博主「鐵幕君SSS」上周五（10月30日）在微博上傳兩張乘遊艇出海照，照片中一雙白滑修長的美腿雖然吸引，但船頭遠處出現一艘075型兩棲攻擊艦更惹人關注。

綜合網上訊息，該兩棲攻擊艦自從10月底開始，已低調離開上海，穿越台海並抵達海南島海域。台灣海軍錦江級巡邏新江號前艦長呂禮詩表示，該艦現在的位置應該在海南島的三亞，又懷疑大陸首艘航母正前往該海域與該兩棲攻擊艦會合。

台灣軍事媒體《全球防衞雜誌》資深編輯陳國銘表示，解放軍自行研製的075型兩棲攻擊艦滿載排水量達4萬噸，機庫能搭載約30架各型直升機，可直通甲板同時起降，塢艙可以停放兩棲車輛和登陸艇，運送士兵、坦克進行登陸戰。陳國銘又稱，根據該艦搭載能力約千人計算，假如集結2至3艘艦，可能是針對台灣而來的演習。