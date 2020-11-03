全國掃黑辦掛牌督辦111宗案件　4193官員當保護傘遭查處

全國掃黑辦新聞發布會周二（3日）在中央政法委機關舉行，中央政法委副秘書長、全國掃黑辦副主任王洪祥公布，截至目前，在全國掃黑辦掛牌督辦的111宗案件中，已有1,151名黑惡罪犯獲刑，並合共查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」4,193名官員。

王洪祥指出，在上述掛牌督辦案件中，1宗尚在偵查階段、3宗處於審查起訴階段、63宗處於審判階段、44宗已判決。已被判刑的黑惡罪犯中，67.4%被判處5年以上刑期，至於涉黑涉惡腐敗和「保護傘」的官員中，163人屬廳級、797人為處級、處級以下則有3,233人；合共查封、扣押、凍結涉案資產1,210億餘元（人民幣，下同，約1,420億港元），209人被沒收個人全部財產，並合共罰款52.9億元（約62億港元）。

王洪祥又指，中央政法委秘書長、副秘書長等5人近期分別帶隊，赴四川宜賓等5地調研政法隊伍教育整頓試點工作，並推動試點地區將掃黑除惡同教育整頓有機銜接。其中四川宜賓組建案件覆查組，截至目前，已立案審查調查47人；另第5教育整頓駐點指導組緊盯黑龍江哈爾濱安岩涉黑線索，推動查處哈爾濱市公安局前局領導馬為民等一批「保護傘」，拘捕疑犯50人，查處涉案政法幹警18人。

與此同時，各地警方展開追逃行動，截至目前，全國涉黑涉惡目標逃犯共1,712人，其中1,591人已到案。另截至今年9月底，全國法院一審宣判的涉黑涉惡案件中，共有39,807名被告被判處5年以上有期徒刑至死刑，以從嚴懲處彰顯法律權威。