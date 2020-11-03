受賄逾9432萬人民幣　呼和浩特市委前書記判囚14年

內蒙古自治區黨委前常委、呼和浩特市委前書記雲光中受賄案，周二（3日）在遼寧省大連市中級人民法院公開宣判。雲光中因非法收受財物折合9,432萬餘元（人民幣，下同，約1.1億港元），以受賄罪被判處14年有期徒刑，並罰款550萬元（約646萬港元）。另查封、扣押在案的受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，現年60歲的雲光中在2005年至2018年，利用擔任內蒙古自治區呼倫貝爾市委常委，滿洲里市委書記，鄂爾多斯市長、市委書記，內蒙古自治區政府副主席及自治區黨委常委、呼和浩特市委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、職務提拔等方面提供幫助，直接或通過其親屬等人，非法收受他人給予的財物。

法院認為，被告的行為構成受賄罪，數額巨大，應依法懲處。但鑑於雲光中到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分犯罪事實，檢舉揭發他人犯罪問題經查證屬實，構成重大立功，加上涉案贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕或減輕處罰情節，依法可對其從輕處罰，遂作出上述判決。雲光中當庭表示服從判決，不上訴。