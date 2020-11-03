口罩小鎮藉疫情暴富　工人月薪高達6萬人民幣

「賺三五千萬都不算賺到錢，賺1個億以上才算賺了點錢。」新冠肺炎席捲全球，口罩和防護服需求暴增，湖北仙桃市彭場鎮卻藉此造富。疫情下訂單紛至沓來，當地口罩廠工人月薪高達6萬（人民幣，下同，約6.95萬港元），一名機械工程師一天甚至就可賺5萬元（約5.79萬港元）。

彭場鎮位於武漢城區以西100公里，有「無紡布（不織布）之都」的稱號，一直是內地最大不織布製品加工出口基地，生產全國六成的不織布產品，佔全球市場份額四分之一，其口罩、防護服長期銷往歐美等海外市場。

瘋狂的市場行情帶動整個產業鏈，從上游機器、原材料價格到薪金都上漲了數十倍，甚至帶動了周邊武漢的樓市。武漢萬科一名工作人員表示，口罩廠老闆近幾個月買走了大量豪宅樓盤，整個仙桃市今年的新增存款超過200億元（約231億港元）。

但隨着內地疫情得到控制，如今口罩價格已回歸正常，甚至比疫情前更低，很多工廠不再盲目擴張，紛紛進入高檔醫療市場。有鎮官表示，政府將引進更多企業和技術，推動小鎮成為國家級不織布製品技術創新中心。