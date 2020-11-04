警破特大跨境網絡賭博案　拘321人涉額21億人民幣

四川綿陽市梓潼縣公安局周二（11月3日）通報，警方經過數個月調查，成功偵破「3·09」特大跨境網絡開設賭場案，一舉搗破81個涉賭犯罪團夥，摧毀8個賭博網絡平台，打掉技術服務商（團夥）和推廣平台共23個，拘捕321名疑犯，凍結資金逾3300萬元（人民幣，下同，約3,882萬港元），涉案金額高達21億元（約24.7億港元）。至上周六（10月31日），疑犯已被移交至檢察機關審查起訴。

梓潼縣公安局今年3月偵辦一宗網絡開設賭場案件時，發現有網民利用微信，大肆招攬、邀請微信好友通過「蜀渝麻將」APP參與網絡賭博活動。至4月3日，警方在偵查過程中，發現案件與綿陽市公安局調查中的另一宗網絡賭博案件有關，綿陽市公安局上報省公安廳後，決定兩案合併偵查，並指定梓潼縣公安局主導，由省公安廳掛牌督辦。

經查，專案組民警發現案件涉及「蜀渝麻將」、「巴蜀麻將」等8個網絡賭博平台，其中開設賭場代理人超過3,000人，參賭人數多達279多萬人。警方5月7日展開首次拘捕行動，在成都、北京、太原等地拘捕33名幕後老闆、技術和客服人員；至今年7月，警方再次收網，拘捕280名代理人及參賭人員。

疑犯落網後供稱，主犯孫某、朱某等人在2018年初，於浙江杭州成立某網絡科技有限公司，下設成都、北京、深圳多間分公司，招募技術營運團隊研發開通8個網絡賭博平台，並在全國招募代理，向其銷售「房卡」授權管理，組織賭客在平台以打麻雀等方式參與賭博，並從每場賭局中抽取固定金額「房費」牟取暴利。

警方指出，案中有8名疑犯為逃避公安機關打擊，遠赴阿聯酋杜拜開展境外賭博平台。經警方順線追擊後，該8人終怯於法律威懾，今年7月先後從阿聯酋主動回國投案自首。