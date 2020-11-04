8歲女童舞蹈課練拱橋　脊髓受傷恐終身癱瘓

河南許昌市8歲女童彤彤，早前在當地的新馨藝術學校上舞蹈課，惟在練習拱橋時發生意外，導致其脊髓受傷，雙下肢癱瘓。惟校方事後只付2萬元（人民幣，下同，約2.3萬港元）了事，彤彤母親則希望學校能夠負責後續的醫療費用。據內媒周一（2日）報道，涉事學校已在今年9月被有關部門查封。

彤彤母親表示，女兒在8月6日到學校上課，惟過了一個半小時，就接獲老師來電，稱彤彤下肢麻痛需送院就醫。她抵達學校後，已見到女兒「已經不會走了」、「一直坐在學校的椅子上」；經就診後，雖然醫生表示彤彤只需回家休息即可，但彤彤母親發現，女兒「兩條腿一直就涼」，察覺不對勁遂帶她到鄭州的醫院檢查，惟該院直接診斷彤彤癱瘓。

彤彤周一接受內媒記者訪問時表示，當日是教師要求練習拱橋，惟當時並沒有老師在身邊看顧，腰部當時出現發麻，然後直接摔倒後，下肢便沒有知覺。彤彤母親又指出，目前女兒在許昌人民醫院已花費8萬元（約9.4萬港元）看病，目前尚未知後續的醫療費用，希望學校能負責。

新馨藝術學校負責人表示，出事當日校方有派人陪伴在彤彤身邊，跟進學生的最新情況。出事後校方亦已支付4萬元（約4.7萬港元），但其家屬要求賠償200萬元，由於無力負擔，所以目前只好已進入司法程序解決。

但據內媒報道，新馨藝術學校在7月2日，已被禹州市教體局注銷牌照，但在8月仍在開班授課，彤彤母親因而質疑教體局亦有疏忽之嫌。