花生收成引數百村民偷摘　種植場主：報警都無用

河南駐馬店市遂平縣一個種植場的花生開始成熟，場主近日準備收成時，詎料引來數百名村民前來偷摘。袁姓場主無奈表示，每年農作物收成期間，總有大批民眾通宵偷摘，每次都損失慘重，更無奈表示，「每次都好幾百人，攔都攔不住，報警也沒用」。當地村委會表示，曾派員到場阻止，「但是人太多了，根本管不住」。

袁男表示，自2017年起，在村內承包上千畝農地，用來種植花生、粟米和小麥，先後投資逾300萬元人民幣（約353萬港元）。第一年粟米收成時，被村民通宵偷摘大批粟米，隨後變本加厲，每年到收成季節，總有大批民眾前來，旁若無人地搶。

袁男指，村民人數眾多，駕駛的拖拉機等車輛，可以堵住種植場的道路；且不單是本村村民，附近多條村落的民眾亦前來偷摘，直言「鄉親們，收成不容易，高抬貴手呀」。

袁男在農地旁拍攝村民摘花生的影片可見，大批民眾手持編織袋到場，蹲在農地上採摘花生，袁男在場也不能阻止他們的行為。該村幹部回應稱，早已得悉此事，但現場人太多，根本管不住，希望內媒曝光事件後，能引起政府重視，並對村民進行教育。

遂平縣相關部門事後回應稱，經了解，村民並非「哄搶、盜竊」承包商的花生，由於承包商以機械收割，每次收割後，很多花生會遺落在土地中，影響下期農作物耕種，故承包商同意當地村民過去撿拾。

惟袁男直言︰「收割後掉落的花生，可以讓村民來撿，但他們在未收割完就來拿，甚至偷竊，種植場就損失重大了。」