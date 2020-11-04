男大生病逝17年　家屬因無力承擔費用至今未火化

內媒近日報道，上海同濟大學大二學生李奇樂17年前因病逝世，但由於其家人欠醫院12萬元（人民幣，下同，約14.1萬港元），一直無法取得死亡証明；經多年官司，李奇樂家屬終於拿到死亡証明，但存放李屍體殯儀館近日要求李家屬交付多年來的冷凍費保管費20萬（約23.5萬港元），由於李母胡月琴年事已高，實在無力支付費用，時至今日，李奇樂依然未能火化入土。

事發於2003年，李奇樂在上海交通大學醫學院附屬新華醫院因急性重症胰腺炎去世，此前李奇樂父母已為兒子繳交了40萬（約47萬港元）的醫藥費，但依然欠醫院約12萬元，隨後院方以未繳交醫藥費為由，拒絕為李奇樂開立死亡證明；醫院一度將胡月琴欠款告上法庭，期間李奇樂屍體一直放在殯儀館。

經歷17年官司，在各部門協商下，胡月琴2019年1月終拿到李奇樂的死亡證，並在同年3月胡月琴在當地派出所開具了死亡殯葬證，但殯儀館告知胡女，遺體存放產生了20餘萬的費用，需繳納後才能進行火化。而李奇樂父親2016年去世，胡女年事已高，根本無能力承擔這個費用。

胡女表示，其實死亡證明當年就已經開出，但醫院一直不肯交給他，導致兒子屍體一直無法取出，產生的冷凍費保管費應由醫院承擔。而內地律師亦表示，醫院在患者去世後，有義務向家屬提供死亡證明等材料；但新化醫院違反規定沒有開具死亡證明導致有關費用，應由醫院承擔。