車廂內飲食十分缺德,亂拋垃圾更罪加一等。廣東廣州市一名女子近日在地鐵車廂吃瓜子,遭指摘後竟發難脫口罩,狂飆英文回擊。地鐵公司周一(11月2日)通報,指事件已交警方處理,該女乘客涉違反《關於印發廣州市城市軌道交通乘客守則的通知》,將依法懲戒。

事件發生在廣州地鐵4號線,大學城北站至萬勝圍站之間。在上周六(10月31日)下午,有女乘客手推行李箱,站在車廂內進食。其他乘客不滿她亂扔瓜子殼、不戴口罩,出言提醒,女子卻高聲吼叫爭論,稱「I'm not bad, but I do that.」(我不壞,但偏要讓你不快)。

有目擊者將事件過程拍下並曝光,引起社會熱議。有網民以口音推測該女長期在外國生活,批評她到內地撒野是十分狂妄,亦有人感嘆現今教育水平提升,讓市民大眾更勇於制止擾亂社會的違法行為。