警破特大網絡侵犯著作權案　涉案金額逾2億人民幣

王某（右圖）在影片植入廣告後，上傳至網站「多瑙影院」牟利。

江蘇省公安廳周二（3日）通報，泰州市警方破獲一宗由四部委聯合掛牌督辦的特大網絡侵犯著作權案，成功拘捕2名疑犯，查獲侵權影視作品6萬餘部，涉案金額2億餘元(人民幣，下同，約2.35億港元)，凍結資金2,600餘萬元（約3,055萬港元）。

警方去年2月接獲某影視企業報案，指「多瑙影院」未經授權方許可，在其網站提供大量的影視劇在線播放。公安機關迅速組織網安、治安等部門民警成立專案組，開展案件攻堅。經過歷時兩個月在線提取2萬多部影視作品比對，並從網站充值、廣告等渠道偵查。經過海量數據分析研判，終鎖定疑犯身份，同年10月在鹽城將王姓、高姓疑犯拘捕歸案。

經查，王某2012年從他人手中購買網站，改名為「多瑙影院」，後夥同高某通過購買、下載盜版影視作品，在影片植入廣告後上傳至其網站的方式牟利。經多年營運，該網站進一步向盜版音樂、直播、遊戲方面發展，甚至開發手機App，更以會員制方式牟取巨額利益。

截至案發，「多瑙影院」網站存有盜版影視作品6萬餘部，網站註冊會員人數達200多萬，充值會員人數達35萬。由2018年1月至2019年2月間，王某等人僅通過用戶充值會員的方式，就獲利4,345萬餘元（約5,106萬港元）。目前，王、高2人以涉嫌侵犯著作權罪依法移送檢察機關審查起訴。