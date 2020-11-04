法院宣判特大涉黑案　黑幫頭目囚25年

法院就王見剛等人的涉黑案作出一審宣判。

山西忻州市中級人民法院，近日就全國掃黑辦掛牌督辦的重大涉黑案進行一審宣判。當地黑幫頭目王見剛，因干犯9項罪行而被判有期徒刑25年，剝奪政治權利5年，並沒收全部個人財產；至於另外33名黑幫成員，則分別被判處1年10個月至20年有期徒刑。

法院審理查明，王見剛在2001年起籌建山西古冶集團嵐縣鑫昇礦業公司，同時組建公司保安隊伍，並配備橡膠警棍，保安人員更在法院工作人員對其公司執行財產凍結時，持警棍毆打執法人員，並損壞執法車輛，標誌著以王為首的黑社會組織正式形成。

法院指該組織人數眾多，層級分明，指控其為取得巨額經濟利益，非法佔用農地近2,180畝；非法買賣炸藥1,542噸；在12處地點非法採礦，涉案金額達13億元人民幣（約15.3億港元），在發生安全事故後不依法報告，共造成9人死亡；以欺騙手段非法取得銀行貸款。

法院表示，該組織在2001年至2019年，干犯尋釁滋事罪、妨害公務罪、非法買賣爆炸物罪等9項罪名和64宗違法犯罪事項，嚴重破壞當地社會秩序。法院遂判王見剛等人罪成，並作出上述判刑。