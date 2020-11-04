新冠肺炎：內地新增17宗確診　喀什再多116宗無症狀感染

內地周三（4日）公布新增17宗新冠肺炎確診病例，2宗本地個案來自新疆，其餘均為境外輸入。新疆過去一日再多116人被驗出為無症狀感染患者，均與喀什地區疏附縣站敏鄉個案有關聯。據當地政府表示，新增無症狀感染者多，除與密集進行的全民核酸檢測有關，也因新冠病毒本身的傳播規播。

從10月24日至11月3日的11天時間裏，新疆喀什地區已完成3輪全民核酸檢測，共409人無症狀感染，患分別來自最先爆發疫情的疏附縣，以及相鄰的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣。當地目前累計64人確診，均轉自無症狀感染個案。

據喀什地區疾控中心相關負責人表示，新冠肺炎的潛伏期1至14天，常見潛伏期為3至7天，即約9成人在感染病毒後第3至7天內核酸檢測會顯示受感染。由於每個人接觸傳染源的時間不同，再加上體質差異，所以核酸顯示感染的時間差別較大。

全國過去一新增的15宗境外輸入病例，分別來自上海、廣東、四川、內蒙古、福建和陝西，128宗無症狀感染個案，除新疆的個案外，其餘12宗為境外輸入。內地至今累計86,087人確診，當中4,634人病亡。